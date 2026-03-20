Matan a líder de la CROC a puñaladas

La tarde del jueves fue localizado sin vida Jimmy Figueroa Mora, secretario general de los Trabajadores Petroleros de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC). El hallazgo ocurrió sobre la carretera estatal que conduce al poblado de Barahunda, a la altura del ejido Mata Gallina, en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz. El cuerpo del dirigente sindical presentaba entre 14 y 24 heridas provocadas por arma blanca, según distintos reportes preliminares.

La camioneta en la que viajaba fue encontrada a escasos metros del lugar, lo que sugiere que el ataque ocurrió en el sitio, posiblemente tras un intento de asalto o una confrontación directa.

Autoridades de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes, ordenar el levantamiento del cuerpo y abrir una carpeta de investigación. La zona fue acordonada por elementos de seguridad, mientras se desplegaron operativos para ubicar a los responsables.