Matan a madre buscadora

El asesinato de la activista de búsqueda en Mazatlán, Rubí Patricia, en plena visita de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, fue calificado no solo como una tragedia, sino como un desafío directo al estado y una bofetada a la seguridad nacional

Los miembros del grupo de búsqueda “Sabuesos Guerreras” expusieron que la muerte violenta de esta activista marca un punto de no retorno en la exigencia de justicia, por constituir un acto inaceptable de privar de la vida a una madre buscadora.

Este colectivo emitió un posicionamiento sobre el homicidio de Rubí Patricia “N”, en el que definió que se trata de un desafío a la autoridad, ya que este se cometió mientras las máximas autoridades de seguridad y búsqueda nacional se encuentran en el estado.

Rubí Patricia, fue encontrada este día en el interior de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Infonavit Jabalíes, en la ciudad de Mazatlán.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) que acudió a dar fe del homicidio, descubrió que esta presentaba heridas en el cuello.