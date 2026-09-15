Matan a mujer; regresaba de dejar a su hijo en escuela primaria

Una joven madre de nombre Sara “N”, de 30 años de edad, fue asesinada de varios disparos por dos jóvenes que la interceptaron cuando retornaba a su hogar, después de haber llevado a su hijo a una escuela primaria, ubicada en la cabecera municipal de Escuinapa, en donde cinco mujeres han sido privadas de la vida este mes.

Las autoridades fueron alertadas de disparos de armas de fuego, por lo que, al acudir al lugar, encontraron tirada una mujer junto a un vehículo, por lo que los cuerpos de auxilio que llegaron al lugar determinaron que no presentaba signos vitales.

Según los datos que se dieron a conocer, la joven madre retornaba en su vehículo a su hogar, luego de haber llevado a su hijo a la escuela primaria de la ciudad de Escuinapa.

En el transcurso de este mes en el municipio sureño se han registrado cinco asesinatos de mujeres que, en todos los casos, han sido violentos.