Matan a mujer, un hombre y a su hijo dentro de su casa

Tres personas integrantes de una familia fueron ejecutadas y otra más herida por un comando armado que irrumpió en su vivienda la tarde de ayer viernes, en la colonia San Juan de Retana, en Irapuato, Guanajuato.

Las víctimas se preparaban para la hora de la comida cuando un grupo de individuos les disparó con armas de alto poder.

El ataque ocurrió poco antes de las 13:00 horas del 14 de noviembre de 2025 en un domicilio de la calle Juan de la Barrera, al sur de la ciudad.

En la sala del inmueble fallecieron una mujer, un hombre y uno de sus hijos.

Un hombre con lesiones de proyectil de arma de fuego recibió auxilio de paramédicos de Protección Civil (PC), que lo trasladaron a un hospital civil bajo custodia policial.

Una joven mujer y tres niños salieron de la casa en estado de crisis, por lo que recibieron ayuda de la Unidad de Atención Integral a Víctimas del municipio.

Los asesinos huyeron en un vehículo, pese al arribo de elementos de la Policía Municipal, Fuerzas de Seguridad del Estado, el Ejército y de la Guardia Nacional (GN).

La tragedia consternó a vecinos de la calle, que reportaron el hecho al Sistema de emergencias 9-1-1 y pedían ayuda para los agraviados.

La célula de investigación ministerial de homicidios procesó la escena, recogió indicios y procedió al traslado de los tres cadáveres de las víctimas para determinar la causa de muerte legal y su identidad.