Matan a tiros al director jurídico de Ayuntamiento

Nelson H. P., director jurídico del Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, población conurbada a la ciudad de Oaxaca, fue asesinado con disparos de armas de fuego la noche del viernes durante un operativo alcoholímetro.

La agresión armada ocurrió alrededor de las 23:00 horas y de acuerdo con testigos, al menos dos hombres se dirigieron y dispararon contra él, mientras se encontraba en el operativo instalado sobre la carretera riberas del Atoyac, a la altura de la colonia Cuauhtémoc.

Testigos de los hechos afirmaron que el crimen ocurrió frente a policías viales, quienes supuestamente optaron por esconderse y evadir la persecución de los agresores.

El funcionario municipal fue atendido por paramédicos, pero falleció en el lugar del atentado.

Hasta el momento no hay información oficial sobre las posibles líneas de investigación sobre este asesinato.