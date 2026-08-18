Matan a tres personas a tiros en San Rafael

Tres personas (dos hombres y una mujer) fueron asesinadas a tiros la noche de ayer en el municipio de San Rafael, en la zona norte de Veracruz.

Los hechos ocurrieron en la comunidad de El Pital, donde sujetos armados atacaron de manera directa a las tres víctimas, la cuales convivían en un domicilio.

Vecinos del lugar dieron aviso a las autoridades policiales, quienes implementaron un fuerte operativo de seguridad en búsqueda de los responsables, sin que hayan tenido éxito.

Durante los primeros seis meses del año se documentaron 91 casos de extrema violencia en territorio veracruzano, según reportó la organización civil Causa en Común.

Durante el primer semestre del año, dicha ONG encontró 2 mil 181 casos de violencia extrema y los estados con mayor número de casos fueron Sinaloa (299), Michoacán (143), Chihuahua (125), Sonora (123) y Guanajuato (122).