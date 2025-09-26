Matan al jefe de Unidad de Tramitación Común

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó el asesinato de Juan Alberto “N”, jefe de Unidad de Tramitación Común, quien fue privado de la libertad cuando se dirigía a cumplir con sus funciones, en un ataque que las autoridades calificaron como premeditado y dirigido.

A través de un comunicado oficial difundido en redes sociales, la institución condenó el crimen y lo calificó como una “afrenta directa contra el Estado y la legalidad”.

“Juan Alberto N fue un servidor público ejemplar, comprometido con su labor, que dio la vida en cumplimiento de sus responsabilidades. Su muerte no solo representa una pérdida irreparable para esta Fiscalía, sino una afrenta directa contra el Estado”, señaló el documento.

Sin detenidos

La Fiscalía también aseguró que trabaja en coordinación con corporaciones estatales y federales para identificar, ubicar y llevar ante la justicia a los responsables.

Las autoridades reiteraron su compromiso con la ciudadanía para garantizar el Estado de Derecho, proteger a la sociedad y honrar la memoria de los servidores públicos caídos en el cumplimiento de sus funciones.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas en relación con el ataque.