Matan al padre de funcionario en Cuernavaca

Celedonio Castañeda, padre del actual secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos de Cuernavaca, René Roberto Castañeda Gómez, fue asesinado a balazos en la colonia Ejidos de Acapatzingo, oriente de la ciudad capital, presuntamente por un conflicto de tierras.

Vecinos de la zona reportaron el martes detonaciones de arma de fuego, alrededor de las 14:00 horas, y tras acudir a la calle Guadalupe, a la altura del Centro Cristiano, encontraron a un hombre tirado con una herida en la cabeza.

Atienden llamada de auxilio

La Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (Seprac) atendió el llamado de auxilio y las primeras acciones de búsqueda de los responsables, sin obtener resultados positivos.

Por la mañana, el presidente municipal, José Luis Urióstegui Salgado, entregó 704 uniformes para personal operativo y administrativo, así como 80 chalecos balísticos para elementos de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (Seprac), con una inversión de siete millones 327 mil 257.74 pesos.

Ante integrantes de la corporación y representantes de la sociedad civil, el alcalde compartió que una de las experiencias que marcó su vida profesional fue haber asumido, en 1997, la Dirección General de la Policía Municipal de Cuernavaca. Recordó que ese cargo le permitió comprender la dimensión del servicio que prestan quienes integran las instituciones de seguridad y el significado que tiene portar un uniforme, no como una simple prenda de trabajo, sino como un símbolo de responsabilidad, disciplina y compromiso con la ciudadanía.