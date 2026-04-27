Matan motociclistas a tres hombres en su camioneta

Dos motociclistas mataron a tiros a tres hombres que circulaban en una camioneta en el bulevar Paseo Solidaridad, en la salida de Irapuato a Salamanca, Guanajuato.
Las víctimas, entre ellas un militar en retiro, viajaban en una pick up color gris con placas de Michoacán la tarde de este sábado 25 de abril, y a la altura de la colonia Rancho Grande fueron alcanzados por individuos armados.
Dos hombres bajaron de la camioneta para tratar de salvar su vida, sin embargo, los agresores los siguieron y remataron.
La unidad presentaba al menos 50 impactos de arma de fuego y en el perímetro del ataque había múltiples cartuchos percutidos.
La Fiscalía General del Estado informó que dos fallecidos son Víctor y José y una tercera persona no ha sido identificada.
En los primeros registros del suceso en el lugar de los hechos se reveló que uno de los fallecidos pertenecía a las Fuerzas Armadas.
En un operativo de búsqueda de fuerzas estatales y federales, posterior al ataque, se logró la detención de dos individuos que podrían estar ligados con el triple homicidio.
Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.