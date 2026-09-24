Matizan ley antimemes y retiran sanciones

Las comisiones unidas de Justicia, de Economía y de Estudios Legislativos Primera del Senado aprobaron con el voto de Morena y sus aliados la reforma a la Ley Federal de Protección Industrial que busca combatir la piratería, donde se matizó el artículo que pretendía sancionar con siete años de cárcel a quienes usaran la imagen gubernamental para parodias y memes.

De último momento y ante las críticas de la oposición, se modificó el artículo 403 bis de Ley Federal de Protección Industrial, para acotar que sólo se sanciona el uso de la imagen gubernamental cuando sea con fines comerciales o para cometer algún engaño o fraude con logotipos oficiales.

Sin embargo, senadores de oposición votaron en contra al considerar que la modificación no expone claramente que no sancionará a quienes utilicen la imagen gubernamental para la realización de parodias o memes.

El senador Javier Corral, de Morena, propuso modificar el 403 bis para “establecer concretamente que esa inducción al engaño o al error a una o más personas tenga como propósito la comisión del ilícito”.

El también presidente de la Comisión de Justicia pidió no hacer de esta reforma un motivo de reyerta política con descalificaciones no técnicas.

Explicó que la propuesta busca que las sanciones se apliquen a quienes utilicen, reproduzcan, imiten o incorporen a escala comercial la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales de instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno y cuando ello tenga como propósito inducir a error o engaño, con la intención de cometer un ilícito sobre el origen oficial de una comunicación, documento, plataforma, servicio, sistema informático u otra actuación atribuible a una institución pública.

Planteó que se impondrá de uno a cinco años de prisión y multa de mil a 10 mil unidades de medida y actualización vigente al momento en que se cometa el delito a quien utilice, reproduzca, imite o incorpore a escala comercial la identidad gráfica institucional en dominios electrónicos o cualquier documento de carácter oficial.

“Quiero rechazar que se plantea cárcel para memes o parodias, y que no tiene que ver esta disposición con una regulación de libertad de expresión. No es así. Y a mí me preocupa muchísimo que sea fruto lamentablemente del radicalismo verbal que tenemos”, dijo.

El senador del PRI Pablo Angulo, quien votó en contra, apuntó: “Creemos firmemente que el gobierno, el oficialismo, Morena, intenta todas las veces restringir las libertades, les incomoda a la crítica, les incomodan los señalamientos que se hacen específicamente sobre los delitos por los que son muchos de los políticos de Morena señalados.

Indicó que esta intención de reformar dicho artículo debe incluir “que no se trata de un tema de poder restringir las libertades; nosotros estaríamos solicitando que se añada específicamente: “No constituirían delito las conductas realizadas con fines periodísticos, informativos, educativos, artísticos, humorísticos, satíricos, de parodia y críticos”.

Alejandra Barrales, senadora por Movimiento Ciudadano, quien votó en abstención, expuso que la propuesta de modificación del senador Javier Corral dice que se sancionará a quien pretenda “inducir al error o engaño con la intención de cometer un ilícito sobre el origen oficial”.

“Me parece que eso nos resuelve en gran medida el tema”, aseveró.

La reforma será discutida en el pleno del Senado el próximo martes.

CSP presentó iniciativa

La iniciativa fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el pasado 29 de mayo de 2026, forma parte de un amplio paquete de reformas que buscan sancionar la piratería y fortalecer el marco penal mexicano en materia de derechos de propiedad intelectual, a fin de combatir eficazmente su vulneración y armonizar la legislación nacional con los tratados y acuerdos comerciales internacionales de los que México.