Matrícula escolar cae durante un año

La matrícula del sistema educativo nacional disminuyó en 288 mil 849 estudiantes entre los ciclos escolares 2024-2025 y 2025-2026, al pasar de 34 millones 370 mil 623 a 34 millones 81 mil 774 alumnos, una reducción de 0.84 %, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación Pública (SEP) analizadas por Educación con Rumbo.

La organización informó en un comunicado que la SEP actualizó en los últimos días la plataforma del Sistema de Información y Gestión Educativa (Siged) con las cifras correspondientes al ciclo escolar 2025-2026 y, al cotejarlas con las del periodo anterior, encontró una disminución nacional de la matrícula.

Al sumar exclusivamente las reducciones registradas en educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior, la pérdida acumulada asciende a 529 mil 536 estudiantes. La diferencia respecto de la reducción neta nacional se explica por el crecimiento registrado en educación superior.

Primaria y preescolar, las más afectadas

El mayor descenso se presentó en primaria, cuya matrícula pasó de 12 millones 838 mil 201 estudiantes en 2024-2025 a 12 millones 520 mil 339 en 2025-2026, lo que representa 317 mil 862 alumnos menos y una reducción de 2.48 %.

Además, la caída de la matrícula de primaria se registró en 31 de las 32 entidades federativas. Preescolar registró la segunda mayor disminución. El número de alumnos pasó de tres millones 996 mil 767 a tres millones 823 mil 694, una reducción de 173 mil 73 niñas y niños, equivalente a 4.33 %.

Mientras que secundaria pasó de seis millones 293 mil 530 a seis millones 279 mil 266, una reducción de 14 mil 264 alumnos.

En media superior, el número de estudiantes disminuyó de cinco millones 492 mil 491 a cinco millones 475 mil 142, lo que representa una pérdida de 17 mil 349 alumnos entre ambos ciclos escolares.