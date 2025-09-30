Matrimonios y divorcios disminuyen en México

Durante el año pasado el número de matrimonios y divorcios disminuyeron en México, con lo que ligan dos años a la baja, revelan los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Se registraron 486 mil 645 matrimonios en 2024, cifra que representa un decremento de 3.0 % respecto a 2023. La tasa de uniones por cada mil habitantes de 18 años y más fue de 5.4, cifra 0.2 puntos inferior a la reportada un año antes.

Las entidades federativas con las tasas más altas de matrimonios por cada mil habitantes adultos fueron Quintana Roo, con 7.7; Sinaloa, 7.1, y Campeche, 7.0. Las que presentaron las tasas más bajas fueron Tlaxcala y Ciudad de México, con 3.4 cada una, y Puebla, con 3.6.

En 30 entidades se registró un total de 6 mil 312 matrimonios entre personas del mismo sexo. De estos, 3 mil 879 se realizaron entre mujeres y 2 mil 433, entre hombres.

Menos separaciones

Por su parte, en 2023 se registraron 161 mil 932 divorcios, cifra 1.0 % menor con respecto a 2022. Del total de separaciones, 89.6 % se resolvió vía judicial y 10.4 %, administrativa.

La tasa nacional de divorcios por cada mil habitantes de 18 años y más fue de 1.79, cifra ligeramente inferior al 1.82 registrados un año antes.

Las entidades con las mayores tasas de divorcios por cada mil habitantes adultos fueron: Campeche, con 4.9; Nuevo León, 3.5 y Tamaulipas, 3.3. Las tasas más bajas las presentaron: Veracruz, con 0.9; Chiapas, 1.2 y Estado de México, 1.2.

Causas de divorcio

Las principales causas de divorcio a nivel nacional fueron: divorcio incausado, con 67.2 %; siguió el mutuo consentimiento, 31.3 %; y la separación del hogar conyugal por más de un año, 0.8 %. La causa por mutuo consentimiento aplica tanto en los divorcios por vía administrativa como por vía judicial.

Entre los matrimonios que se disolvieron legalmente, 33.8 % tuvo una duración legal de 21 años y más; 19.4 %, de 1 a 5 años; 15.1 %, de 6 a 9 años; 17.9 %, de 10 a 15 años; 11.7 %, de 16 a 20 años y 1.6 % fue menor a 1 año.