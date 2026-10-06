Mauricio Kuri sí envió oficio al canciller Velasco

El Gobierno de Querétaro envió el 23 de septiembre una carta al secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, en la que le notifican que el embajador de Estados Unidos, Ronald D. Johnson, visitaría la entidad el 2 de octubre.

La mañana de ayer lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que “llama la atención” que el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, haya invitado al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, a colocar la primera piedra de una academia internacional de capacitación policial, sin la participación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ni del gabinete de Seguridad federal.

Tiene sello de recibido

La misiva, firmada por el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, tiene sello de recibido de la Secretaría de Relaciones Exteriores con fecha del 25 de septiembre de 2026 a las 9:30 horas.