Máynez afirma que no irá contra sus contrincantes

Jorge Álvarez Máynez afirmó que en el debate presidencial del próximo domingo 7 de abril, no se lanzará en contra de Claudia Sheinbaum, candidata de la alianza Juntos Haremos Historia, ni de Xóchitl Gálvez, abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México; en cambio, aprovechará el tiempo para presentar las ideas y propuestas de su plan de gobierno llamado “El Nuevo México”.

Tras reunirse con productores del campo en Loreto, Zacatecas, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) declaró a medios que está listo para debatir con altura.

“Estoy desarrollando las propuestas, los temas. Yo he dicho que nosotros vamos a llevar al debate causas, ideas, agendas, propuestas de altura política y estamos listos”, dijo el exlíder de la bancada naranja en la Cámara de Diputados.

Nuevamente, Álvarez Máynez propuso realizar más debates con el objetivo de que lo conozcan las personas quienes no han decidido su voto, pues son el sector de su interés.

“Yo pienso que debería haber más debates, más ideas, que es insuficiente que llevemos un mes de campaña y no hayamos tenido un solo debate”, respondió el político de 38 años.

Álvarez Máynez fue cuestionado por la prensa sobre las críticas que pesan sobre él al llamarlo “esquirol de Morena”, adjetivo que rechazó al apuntar que él no meterá al presidente de México en la boleta para intentar protagonizar esta contienda.

Estrategia equivocada

“La candidata que va por los partidos que promueven esa idea es un desastre, lleva un año en campaña y no ha subido un punto. Su lógica de confrontar al presidente ya hasta los grupos de interés de poder fáctico que apoyaban ese discurso la han abandonado, ha sido una estrategia equivocada la que plantearon.

“Yo lo que he dicho es que no quiero meter al presidente en la boleta, que yo compito contra dos candidatas y quiero que me comparen con esas dos candidatas. El presidente no está en campaña, él ya fue electo, ya tuvo su oportunidad y ahora nos toca a nosotros protagonizar esta contienda”.

Acusa a Sheinbaum de hacer montaje

Así también, Jorge Álvarez Máynez culpó a Claudia Sheinbaum de crear un montaje para sus spots de campaña con el objetivo de fingir un encuentro similar a los que él realiza por todo el país visitando universidades para dialogar con estudiantes.

Criticó que mientras él recorre el país para hablar de frente con los jóvenes, la abanderada morenista finge para hacerse publicidad.

“Mientras Sheinbaum ‘dialoga’ con universitarios en montajes fabricados para sus spots, nosotros recorremos el país para escucharlos y hablar de frente. Hay una gran diferencia entre lo nuevo y las campañas de la vieja política. Nuestra campaña es real, la de ella es un montaje”, publicó en sus redes sociales.