Máynez llama a jóvenes a votar, sin importar por quién

Jorge Álvarez Máynez llamó a los jóvenes mexicanos a salir a votar el próximo 2 de junio sin importar que dicho sufragio no beneficie a su candidatura, aseguró que la transformación social no la hará la clase política, sino la ciudadanía.

“Importa votar y yo prefiero que vayan a votar por otra candidata antes de que se queden en su casa y no voten. Yo prefiero que decidan por ustedes, aunque no sea a mi favor, pero el voto es el principio. México no va a cambiar con el voto del 2 de junio porque no va a cambiar si yo soy presidente o si cambiamos al PRI por el PAN, al PAN por Morena”.

“Si yo gano el 2 de junio, el 3 de junio no va a aparecer pacificado el país. No van a decir los criminales: ‘no, pues ya ganó este cuate, ya’. La lógica, lo que tenemos que impulsar es, no confíes en un político; confía en ti, confía en tu capacidad de análisis, en tu capacidad de comparación, de contraste, en tu capacidad de organización con tu comunidad y en que tú puedes ser parte de un proceso social que cambie las cosas en México”, explicó a los alumnos de la Universidad La Salle, campus Oaxaca.

Durante la charla, los jóvenes cuestionaron al candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) sobre porqué deberían votar por él y no por sus contendientes, a lo que el zacatecano respondió que lo importante es que la sociedad ejerza su derecho a elegir quien quiere que los gobierne.

Sin embargo, expresó a los jóvenes que después de 80 años de malos gobiernos, el partido naranja se merece una oportunidad pues su agenda muestra alternativas a los planteamientos de Morena y el PRIAN.