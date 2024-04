Máynez pide voto de confianza a empresarios

Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), pidió al sector empresarial y de banqueros su voto de confianza en las elecciones del próximo 2 de junio.

En entrevista con Leonardo Curzio durante la Convención Bancaria 87 el político zacatecano aseguró a su público que su objetivo en esta campaña no es declinar por Claudia Sheinbaum, ni dividir el voto, sino convertir a México en un mejor país.

“Lo único que les pido es que haya un voto de confianza y el beneficio de la duda. Yo sé que a muchos de ustedes les preocupa que si estoy dividiendo el voto. (...) Llevo 7 semanas en campaña, denme 5 semanas más el beneficio de la duda.

“Hablen con sus hijos, con sus sobrinos y si ven alguna posibilidad de que el México del que hable, de que la manera en que lo estamos construyendo sea la mejor solución, si comparan lo que propongo, la trayectoria, lo que pongo sobre la mesa con el resto de las candidatas y al final el resultado les convence, créanme que no los voy a decepcionar, vamos a hacer de este un México del que nos sintamos orgullosos”, dijo desde Acapulco, Guerrero.

A pregunta expresa de Curzio Gutiérrez, columnista en esta casa editorial, sobre si declinaría en favor de la candidata presidencial de Morena, el ex líder de la bancada naranja insistió en que esa no es la vía que seguirá si no llega a la Presidencia de México.

“Cualquiera que sea el resultado voy a estar trabajando desde donde me toque para hacer lo posible”, declaró al señalar que él no rebatirá el resultado de la elección si es que no le favorece.

En este sentido, expresó que no simpatiza con las candidaturas de Xóchitl Gálvez o Claudia Sheinbaum, pero comentó que, si en la contienda electoral se encontrara Marcelo Ebrard por el partido guinda y Beatriz Paredes por la oposición, empatizaría con cualquiera de ellos.