Máynez rechaza declinar por Gálvez

Jorge Álvarez Máynez rechazó la propuesta de Alejandro Moreno y Marko Cortes, líderes nacionales del PRI y del PAN, para declinar por la candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez; en cambio, les ofreció apostar por sus aspiraciones presidenciales al asegurar que Movimiento Ciudadano es el único que puede derrotar a Morena.

“Mi respuesta para ‘Alito’ Moreno y Marko Cortes: 1. Si el bien mayor es derrotar a Morena, la única opción que puede hacerlo es la nuestra. Ustedes sepultaron a PRIAN. 2. Si quieren declinar por mí, podría aceptar siempre y cuando renuncien a ser dirigentes y a sus pluris”, respondió el abanderado presidencial naranja en su cuenta de X.

La contestación se dio luego de que la mañana de este lunes, Alejandro Moreno en entrevista con Ciro Gómez Leyva dijo que “si Álvarez Máynez tiene algo de vergüenza” debe abandonar la contienda y declinar el favor de Xóchitl Gálvez.

Expresó que por amor a México y con el fin de derrotar al gobierno oficialista, el político zacatecano debería unirse al PRIAN para sumar al bloque opositor.

Este lunes, desde la Universidad de Monterrey, donde Jorge Álvarez Máynez sostuvo un encuentro con estudiantes, afirmó que “el guión de la contienda ya cambió” aunque medios de comunicación y actores políticos insistan en que la victoria en las urnas será disputada por Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez.

Asimismo, expresó sentirse decepcionado por el nivel de diálogo en el segundo debate presidencial, al considerar que las faltas de respeto entre las candidatas no fueron solo hacia ellas sino a la audiencia, quien esperaba propuestas para un México mejor.

“Uno tiene que ser educado por respeto a sí mismo, pero por respeto también hacia las demás personas y yo creo que ese no es el nivel que México merece.

“Yo no voy a usar adjetivos, etiquetas, ofensas contra ellas, pero ojalá que reflexionen. No las está viendo bien la sociedad porque aunque sus equipos les aplaudan y les digan que lo hicieron bien, a la sociedad no le gusta eso”, declaró.