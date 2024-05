Máynez se lanza contra Bartlett tras apagones

Tras los apagones registrados el martes en al menos 10 estados de la República y la declaración de estado operativo de emergencia del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, se lanzó contra el titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett.

En un encuentro con jóvenes de la Escuela Bancaria Comercial (EBC), Álvarez Máynez señaló que “ayer (martes) tuvimos un problema de sobrecarga en el Sistema Eléctrico Nacional que ya se nos había avisado un año antes”.

Reprochó que en México se esté alimentando al calentamiento global con “un modelo de generación de energía obsoleto y absurdo, que está decidiendo un señor que no va a vivir las consecuencias de esas decisiones, que es Manuel Bartlett, que ya era un dinosaurio cuando yo tenía tres años e hicieron el fraude electoral de 1988 y que está contaminando este país”.

En otro tema, Jorge Álvarez Máynez, acusó a la candidata de PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, y al grupo político encargado de coordinar su campaña, de gestar provocaciones en su contra durante encuentros con simpatizantes y visitas a universidades.

Así lo expresó el candidato presidencial de en redes sociales, donde compartió imágenes de una convocatoria de la agrupación Jóvenes con Xóchitl para protestar hoy durante su visita a la Universidad de Londres, en Querétaro.

Además, llamó a la candidata presidencial de PAN, PRI y PRD, a pedirle a su equipo de coordinación de campaña tener “mesura, que sepa perder y que acepte los resultados de las encuestas”, en lugar de gestar actos de provocación en su contra, pues además de ser “peligroso” podría enviarla al cuarto lugar de las preferencias electorales.

Jorge Álvarez Máynez se posicionó a favor de que México participe en la prueba PISA al considerar que las pruebas diagnósticas son importantes para la evaluación de los diferentes niveles educativos.

“A mí no me parece que nos haga un daño la evaluación, la comparación, al contrario. (…) Las pruebas diagnósticas estabilizadas son muy importantes, porque además no nada más estamos evaluando en educación básica, sino en todos los niveles educativos”.

Al respecto, el candidato emecista explicó que está de acuerdo con que México se haya integrado a organismos internacionales como lo son TEDS y CRECE, y agregó que hace falta retomar pruebas como PLANEA.