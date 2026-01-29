MC condena ataque armado contra diputados

Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional del partido Movimiento Ciudadano (MC), condenó el ataque armado contra los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya en Culiacán, Sinaloa.

También señaló que la crisis de impunidad y violencia de México, y en particular de Sinaloa, ha rebasado todos los límites.

“Estaremos atentos a la información del caso y a que no haya impunidad”, escribió en su perfil de X.

Balazos a diputados emecistas en Culiacán

Ayer miércoles, los diputados locales de MC en Sinaloa, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, resultaron heridos por impactos de arma de fuego tras ser agredidos cuando circulaban a bordo de un vehículo en una vialidad cercana a la zona Centro de Culiacán.

De acuerdo con los primeros reportes, ambos legisladores se desplazaban en un automóvil Audi blanco sobre el Paseo Niños Héroes, cuando al llegar al cruce con la avenida Domingo Rubí, en el área conocida como Malecón Viejo, fueron atacados a balazos por sujetos desconocidos.

Tras la agresión, los dos diputados fueron auxiliados por particulares, quienes los trasladaron a recibir atención médica.

Por lo anterior, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que el diputado de Movimiento Ciudadano Sergio Torres Félix se encuentra en estado grave y está en quirófano.

Al salir del hospital en el que se encuentran Torres y la legisladora Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda luego de ser atacados a balazos por hombres armados, Rocha Moya dijo a periodistas que pudo ver y hablar la diputada Montoya Ojeda, quien dijo, se encuentra en buen estado de salud y fuera de peligro.

Rocha Moya aseguró que ya se comunicó con la presidenta Claudia Sheinbaum y con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Asimismo, destacó que se puso en comunicación con Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, para comunicarle la situación de los diputados y de la investigación en curso.