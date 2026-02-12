MC convoca a reunión con Seguridad por drones de cárteles

Senadores de Movimiento Ciudadano manifestaron su preocupación por el sobrevuelo de drones del crimen organizado en el espacio aéreo de Estados Unidos, como lo informó oficialmente el secretario de Transporte de ese país, por lo que solicitó que la Cámara Alta convoque a una reunión al Gabinete de Seguridad para que explique esta situación.

Preocupación

La senadora por MC, Alejandra Barrales, dijo que “nos preocupa porque sin duda es una situación atípica, es una situación que trastoca temas de seguridad y no se está hablando de eso en este Senado de la República”.

Buscan información

Convocó a las comisiones de Marina, de Defensa y a la Mesa Directiva del Senado a que busquen una reunión a la brevedad posible con dichos funcionarios para que tengamos información al respecto.

“No sabemos en qué puede derivar esto, todo mundo sabemos que muchas veces depende de la interpretación que el presidente del país vecino le quiere dar a estos acontecimientos”.