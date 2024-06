MC dará batalla legal a Morena

Al asegurar que en las elecciones del pasado 2 de junio Movimiento Ciudadano (MC) se consolidó como la fuerza política con más crecimiento en México, la plana mayor del partido naranja informó que con apoyo de la ley dará batalla para conseguir más curules y escaños.

Así lo indicó el líder nacional del movimiento naranja, Dante Delgado Rannauro, quien aseveró que en la próxima batalla en las urnas, en 2027, el partido a vencer es Morena y el objetivo será el avance regional de la fuerza “fosfo, fosfo”, con miras a las elecciones presidenciales de 2030.

“Hoy la nueva oposición es Movimiento Ciudadano. El costo no es menor porque tenemos menor representación en el Congreso, pero con más votación (…) la viabilidad política se ha construido con gran costo. Tomamos la decisión de ir solos, ponernos a prueba solos, por eso no vamos a aceptar la sobrerepresentación abusiva y excesiva que se quiere llevar desde el poder. No lo vamos a permitir”, declaró en conferencia de prensa.

En compañía de Laura Ballesteros y Juan Zavala, excoordinadora y excoordinador político de la campaña de Jorge Álvarez Máynez, el senador participó en una reunión en la que, con datos obtenidos por MC, mostraron que el voto por Movimiento Ciudadano creció 513.79 % entre 2018 y 2024.

Asimismo, expusieron que el PRI, PAN y PRD, perdieron hasta 30 % de votos y que, entre 2018 hasta 2024, su votación cayó un 14 %, es decir, casi tres millones de votos.