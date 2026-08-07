MC denuncia ante INE a morenistas

El diputado Juan Ignacio Zavala, junto con el representante de Movimiento Ciudadano en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Juan Miguel Castro, presentaron una queja ante el órgano electoral en contra de Andrés Manuel López Beltrán, la senadora con licencia, Andrea Chávez y al presidente municipal con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, por presuntos actos anticipados de precampaña y de campaña.

“Denunciamos a Andy López Beltrán y otros militantes de Morena que violan sistemáticamente la Constitución y la ley haciendo actos anticipados de campaña a todas luces y sin la menor vergüenza. Lo hemos dicho una y otra vez: la mejor reforma electoral es cumplir con las leyes vigentes. Lo contrario es burlarse del pueblo de México”, refirió el legislador de MC en su cuenta de X.

Solicitaron que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE investigue los actos proselitistas que han realizado los morenistas denunciados, porque “se advierte la presunta comisión de ilícitos electorales muy graves”.