MC perfila a diputada para gubernatura de Aguascalientes

El líder nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, destapó a la diputada Anayeli Muñoz como la carta fuerte del partido para contender por la gubernatura de Aguascalientes en las elecciones del 2027.

Ayer domingo se llevó a cabo la Convención Estatal de MC, en donde se designó a Luz Camila Guerra como coordinadora estatal del partido y Álvarez Máynez mostró los perfiles para las elecciones locales del siguiente año, en que se renovarán la gubernatura, Congreso del Estado y once alcaldías.

A un lado de Anayeli Muñoz, dijo que ella es la mejor posicionada hacia los comicios que vienen, y se sostiene como la opción principal para la gubernatura.

“Yo he planteado que tiene que tomar una definición pronto nuestra amiga Anayeli Muñoz, porque es la carta que mejor posicionada tiene Movimiento Ciudadano en Aguascalientes; no solamente por ser popular y estar en el ánimo de la gente, sino porque tiene la preparación”.

Dijo que el partido tiene militantes y liderazgos consolidadas para las candidaturas, entre ellas mencionó a Karla Espinoza para la presidencia municipal de Aguascalientes.

El político dijo que su partido se ha enfocado a consolidar sus proyectos con apego a la ley, mientras otros partidos realizan campañas anticipadas.

A unos días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA, Álvarez Máynez aceptó que la justa futbolista es elitista, inaccesible dada las condiciones económicas de las familias mexicanas, por los altos precios de los boletos.