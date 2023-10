MC se sentiría orgulloso “una candidata como yo”

En conferencia de prensa, la responsable de la construcción del FAM dijo ser respetuosa de la decisión de MC. El Universal

Desde Tabasco, Xóchitl Gálvez lanzó un nuevo guiño a Movimiento Ciudadano (MC), al afirmar que ese partido estaría orgulloso de tenerla como candidata presidencial en las elecciones del próximo año.

“Yo soy respetuosa de la decisión de MC, pero yo lo que le puedo decir a MC es que se sentirán orgullosos de tener una candidata como una servidora, porque representa los intereses de los ciudadanos, representa las libertades, pero ellos tomarán su decisión final, pues mejor que haya una tercera en discordia”, apuntó.

En conferencia de prensa, la senadora panista señaló que en caso de que MC postule a su propio candidato, las puertas del Frente Amplio por México (FAM) están abiertas para los militantes y simpatizantes del partido naranja que no estén de acuerdo con esa decisión y que quieran respaldarla a ella. Sin embargo, dijo que las puertas por igual están abiertas para morenistas que quieran un mejor país en el próximo sexenio.

“Aquí son bienvenidos todos los que amen a México, a mí me encantaría que el país fuera por buen camino. Yo no celebro lo que estamos viviendo en materia de inseguridad aquí en Tabasco, ya vivieron bloqueos que no habían vivido hace tiempo; lo que está pasando en Chiapas, yo había visto un Chiapas con problemas de pobreza, con marginación, pero nunca con los niveles de violencia que hoy estamos viendo. La migración está generando algunos problemas de tráfico de personas que nos debemos de preocupar.

“Entonces, yo diría que todo aquel que quiera que mejore la estrategia de seguridad, todo aquel que quiera que se recupere el programa de salud para los mexicanos, que haya crecimiento económico, que haya empleo, este es el lugar correcto para llegar. Estamos trabajando en una estrategia que busca el crecimiento”, puntualizó.

Por otra parte, Xóchitl Gálvez pidió a Petróleos Mexicanos (Pemex) convertirse en una empresa responsable y hacer que la riqueza de hidrocarburo que hay en Tabasco se refleje en los bolsillos de los tabasqueños.