MC va contra abusos en venta de boletos

El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado presentó una iniciativa para prohibir la sobreventa, la reventa abusiva y los precios dinámicos en el comercio de boletos de espectáculos en vivo.

El senador Néstor Camarillo comentó que la falta de una regulación en esta área ha causado prácticas abusivas que afectan a los consumidores.

Reventa

“Siempre las plataformas colapsan, hay cargos ocultos, letras chiquitas. De repente los tickets a comprar desaparecen de la página oficial y ya están en otras páginas de reventa con precios 10 o 20 veces más altos”, dijo.

“Si se cancela el evento es un problema que regresen el dinero. Lo regresan por partes o en un 90 %, si bien les va”.

Camarillo expresó que las prácticas anteriores son resultado de un mercado concentrado donde una sola empresa controla el 64.5 % de la venta de boletos en México.

“Desde Movimiento Ciudadano no nos vamos a quedar callados. Por ello, a nombre de la bancada naranja presento una iniciativa que nace de una exigencia ciudadana, concreta, urgente y legítima para que comprar un boleto para un concierto, un partido o un evento cultural no sea una experiencia de abuso, de engaño y de frustración”.

Dicha iniciativa, la cual propone reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor, establece que el reembolso en caso de cancelación deberá hacerse a los 30 días siguientes al anuncio. Esta última cantidad incluirá el precio del boleto y todos los cargos por servicio asociados. Si hay aplazamiento del evento, la persona podrá optar por la nueva fecha o solicitar el reembolso total.