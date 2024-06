Claudia Sheinbaum, virtual ganadora de las elecciones presidenciales de México, dio un mensaje a la ciudadanía tras el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE), que le da la ventaja ante Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez.

En el Hotel Hilton, la exjefa de Gobierno capitalino destacó los más de 30 puntos de diferencia que dio a conocer el INE la noche de este domingo, respecto a Xóchitl Gálvez.

También dijo que posiblemente Morena ganó la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores.

Mencionó que es la primera mujer presidenta de México en toda su historia.

“Por primera vez en 200 años de la República, me convertiré en la primera mujer Presidenta de México”, expresó.

Destacó el apoyo de los ciudadanos, en especial el de las mujeres.

“Y como lo he dicho desde el inicio, no he llegado, llegamos todas”, señaló Sheinbaum Pardo.

Informó que la candidata de oposición, Xóchitl Gálvez, la llamó para reconocer su triunfo, así como el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez.

“Quiero agradecer a Xóchitl Gálvez Ruiz por su llamada que recibí hace unos minutos reconociendo el triunfo y también a Jorge Álvarez Máynez por su participación en estas elecciones”, dijo.

Agradeció las felicitaciones de presidentes internacionales y también agradeció a Andrés Manuel López Obrador por emitir un mensaje de felicitación.

Simpatizantes inician festejos en el Zócalo

Con su playera de “Claudia Presidenta 2024-2030” y cargando su maleta, pues debe de tomar un vuelo a Nueva York esta misma noche, Lía Monroy sabía que tenía que venir a México y no le importó gastar cientos de dólares en el viaje a su natal Puebla con un solo objetivo: votar por Claudia Sheinbaum y ayudar con su sufragio a que por primera vez llegara una mujer a la Presidencia de la República.

En la plancha del Zócalo, la migrante mexicana que lleva 36 años en la Gran Manzana afirma que para ella es una gran satisfacción que en caso de que gane Claudia Sheinbaum la presidencia sería una gran satisfacción como mujer y mexicana pues, reconoce, México siempre ha sido machista.

Presidentes y líderes felicitan a Sheinbaum

Presidentes, políticos y líderes mundiales felicitaron a Claudia Sheinbaum como virtual ganadora y próxima presidenta electa de México para el período 2024-2030.

A través de sus redes sociales, algunos líderes se congratularon por los resultados de la elección del país, que de acuerdo con datos preliminares no oficiales aún, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia resultaría vencedora con 60.26 % de los votos escrutados.

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez Mina, fue la primera en felicitar a Sheinbaum, al darla por ganadora. “Recibimos con gran satisfacción los resultados de las elecciones presidenciales en México, que representan una esperanza renovada para la región”, posteó Márquez en su cuenta de X.

“Felicitamos y abrazamos a Claudia Sheinbaum, la primera mujer Presidenta de México”, añadió el INE.

La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, informó que emitió su voto por Ifigenia Martínez para la Presidencia de la República.

Lo anterior en un “homenaje” por sus años de lucha, además que es una mujer que admira, “es una mujer que a su edad sigue consecuente; cuando ella fue directora de la escuela de economía de la UNAM defendió a su escuela cuando entró el ejército en el 68, y después formó parte de nuestro movimiento”.

“¡Qué viva la democracia!”, dijo tras emitir su voto en la casilla 3 mil 960 ubicada en San Andrés Totoltepec, delegación Tlalpan.Gálvez reconoce derrotaLa candidata del PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez, agradeció el apoyo de los simpatizantes, partidos que la postularon y reconoció su derrota frente a Claudia Sheinbaum. “Tendencia que parece ser irreversible”, según el conteo rápido del INE.

Confirmó que llamó a la virtual ganadora de la Presidencia y relató un poco de lo que habló con ella:

“Le dije que vi un México con mucho dolor y violencia y deseé que ella pueda resolver los graves problemas de nuestra gente, reconocí el resultado porque amo a México porque sé que, si le va bien a su gobierno también a nuestro país”, contó.

“Es momento de la reconciliación, ser candidata de esta coalición de partidos fue un gran honor. ¡Qué viva México!”, dijo Gálvez.