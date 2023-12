Me invitaron hace seis años a ser senadora: Gálvez

“Hace seis años el presidente quería que me fuera a Morena. Andy y Sheinbaum fueron a mi casa a invitarme a ser senadora” por ese partido, pero hoy tienen “una campaña feroz en mi contra”, reveló la precandidata presidencial del Frente Va por México, Xóchitl Gálvez.

En la ciudad de Colima ante militantes del PRI, PAN, PRD y Xóchilovers, expuso la invitación personal que le hizo su actual adversaria a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, y el hijo del presidente, Andy López Beltrán.

“Hasta hace seis años el actual presidente quería que yo me fuera a Morena; hace seis años fue Andy con Claudia a mi casa a invitarme a que fuera candidata a senadora por Morena, a que me sumara al gabinete y era lo máximo, era una mujer honesta, trabajadora, entrona; todo fue que decidí inscribirme como precandidata por el PAN, PRI, PRD para que se me viniera todo el aparato encima”, mencionó.

Dijo que contrario a aquellos halagos de los hoy oficialistas, “hoy el gobierno ha emprendido una campaña feroz en mi contra”.

Rechazó lo que afirman el gobierno de Morena, el presidente y su precandidata presidencial. “Dicen que yo quiero quitar los programas sociales; entre otras cosas, generan toda una imagen negativa hacia mi persona”, concluyó.