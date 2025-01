El juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, Sergio Santamaría Chamú, afirmó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no tiene facultades para denunciarlo ante la Fiscalía General de la República (FGR) por supuestamente haberse excedido al suspender la operación del Comité de Evaluación del PJF.

Y aunque, dijo, los magistrados electorales se “inventaron” la vista al Ministerio Público Federal en su contra y le pusieron la “espada en el cuello”, él no hará lo mismo por el desacato a las suspensiones de los Comités de Evaluación de los poderes Ejecutivo y Legislativo, a pesar de que la Ley de Amparo se lo faculta.

“¿Cómo nos vamos a ver el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación?, sus integrantes, que me pusieron por ejemplificarlo así, la espada en el cuello, y yo a la vez enderece también en contra de ellos la mía, yo sí tengo facultades para, con fundamento en la ley, considerar que así lo establece la Ley de Amparo, artículo 262 fracción tercera, quien no obedece a un acto de suspensión incurre en ese delito de incumplimiento a la suspensión”, reviró.

Y retó: “Por qué ellos (los magistrados del TEPJF) en su resolución, de haber podido sancionarme directamente lo habrían hecho, pero no lo hicieron, porque no tienen facultades”. En la conferencia de prensa de magistrados y jueces del colectivo “Artículo 41”, Santamaría Chamú aseguró que los jueces no están subordinados al TEPJF.

Asimismo, que ya no estará a cargo del asunto, toda vez que los amparos contra el proceso de la elección judicial se concentraron en Jalisco, donde tocará a otro juzgador conocer del caso.