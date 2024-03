“Me quieren silenciar”, afirma López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que las autoridades electorales y el Poder Judicial quieren que no diga nada, “me quieren silenciar”.

“Estoy viendo que el INE y el Trife no me han notificado, pero casi quieren que no hable de nada. Voy a esperar la notificación y aquí la vamos a leer para ver qué podemos decir y qué no podemos decir”, afirmó.

En conferencia de prensa, el mandatario dijo que también en el Poder Judicial quieren que se quede callado para que sus adversarios lo puedan calumniar a sus anchas.

Sin mencionar su nombre, se refirió al amparo que un juez concedió a Raymundo Riva Palacio para que el presidente y Elizabeth García Vilchis se abstengan de revelar públicamente información íntima o privada del periodista.

“Un periodista salinista pidió un amparo para que yo no lo mencione aquí, entonces ya está de moda el que se amparen para que yo no los mencione y ellos puedan, fíjense qué equitativo y qué justo, qué igualitario, ¿no?

“Ellos pueden calumniar a sus anchas y usted ‘quédese callado’, ‘no diga nada’, ‘aguante’, nada más es Andrés Manuel aguanta, el pueblo se levanta”, ironizó el mandatario.

López Obrador señaló que “me quieren silenciar” para que no haga uso de su derecho de réplica.

Pide a Pemex informar sobre Cadereyta

En otro tema, y aunque dijo que no podía hablar del reto que le lanzó Xóchitl Gálvez, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a Pemex a que informe sobre las emisiones contaminantes que emite la refinería de Cadereyta, Nuevo León.

“Le he pedido al director de Pemex que informe. Para que no los manipulen, se les van a presentar todos los datos sobre las emisiones que produce la refinería de Cadereyta”, comentó.

Aseguró que las emisiones de Cadereyta no están fuera de norma, sino por debajo, pero hay otras plantas que son las que contaminan. “No se vale que por el conservadurismo no quieran a Pemex”, añadió.

Al ser cuestionado sobre el caso del normalista Yanquie Khotan Gómez, el presidente lamentó el asesinato del estudiante e informó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya atrajo el caso.

“Ya se atrajo la investigación, se van a castigar a los responsables y envío mi pésame a los familiares de este joven, a sus amigos y no vamos a permitir la impunidad, se va a castigar a los responsables”, dijo en Palacio Nacional.

Vino a hablar mal de mí

En otro tema, López Obrador aseguró que Cayetana Álvarez de Toledo, diputada por Barcelona, quien criticó la estrategia de seguridad de abrazos, no balazos, “vino a hablar mal de mí”.

“Le dieron una gran difusión los conservadores. Vino a hablar mal de mí, la verdad es un timbre de orgullo porque esta joven, señora, pertenece a la ultraderecha. ¡No, más, a la derecha de Iberdrola!”, afirmó.