Me vieron débil por ser mujer, pero sigo con la 4T

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que quienes han impulsado en los últimos días campañas en contra de su gobierno pensaron que por ser mujer se iba a “quebrar, a doblar” pero advirtió que no pasa nada y que sigue con la llamada Cuarta Transformación.

Al encabezar el banderazo de inicio de obras del proyecto “Agua para Campeche”, la jefa del Ejecutivo federal afirmó que por más que paguen campañas en contra de su gobierno, el pueblo “no se va con la finta” y sigue cerca de su gobierno.

“Ahora que han hecho cantidad de campañas y campañas en contra nuestra, no pasa nada, la gente sigue cerca de su gobierno, y eso es porque, por más que paguen en las redes sociales, la gente ya no se va con la finta, como antes. La gente sabe lo que ocurre en nuestro país, que es una gran transformación de la vida pública, es parte de las grandes transformaciones que estamos viviendo.

“Creyeron, además que porque era mujer o me vieron débil, yo que sé, nos íbamos a doblar nos íbamos a quebrar. Nada. Aquí seguimos con la cuarta transformación de la vida pública de México”.

Sheinbaum alista proyectos en Campeche

Acompañada por la gobernadora Layda Sansores, la jefa del Ejecutivo federal indicó que dentro del proyecto “Agua para Campeche” se construirá una batería de pozos a 30 kilómetros de la ciudad de Campeche, un acueducto y seis tanques de almacenamiento para sustituir los actuales pozos que ya suministran agua salitrosa.

También detalló que se construirán líneas de distribución y tanques de almacenamiento para suministrar agua potable hacia la ciudad de Xpujil.

Hay libertad para protestar

Y a horas de la manifestación convocada por integrantes de la Generación Z, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que en México existe plena libertad para protestar, siempre y cuando las movilizaciones se realicen de forma pacífica.

Sin embargo, acusó que la marcha fue amplificada y promovida por la oposición.

“México es un país libre. Estamos de acuerdo en la libertad de manifestación. Se pueden manifestar todos aquellos que lo quieran hacer, siempre y cuando sea de manera pacífica y sin actos de violencia”, señaló durante su conferencia matutina.

Asegura que hay entendimiento de seguridad con EE. UU.

Y después de que el secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, descartó que el gobierno de Donald Trump vaya a enviar fuerzas a México para combatir a los cárteles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que existe un entendimiento sólido con Estados Unidos en materia de seguridad, basado en la cooperación sin subordinación.

Además, acusó que en México hay actores políticos que buscan una intervención extranjera, lo cual calificó como una postura “muy poco patriota”.

“Cualquier intervención de Estados Unidos está descartada, entre otras razones aunque hay todavía personas que la piden aquí en México, en una visión muy poco patriota, más bien de intervencionismo, buscando la injerencia del exterior”, señaló la mandataria.

Así también, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció las sanciones de Estados Unidos a diversos establecimientos de juego en México e insistió en que debe haber regulaciones en el tema de los casinos y apuestas digitales.

Mencionó que también deben tomarse acciones en cuanto a las personas ludópatas, además que se convocará a los casineros a trabajar en conjunto.