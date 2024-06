Me voy feliz y con la cara en alto: Cuauhtémoc

A 101 días de entregar el cargo de gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo sostuvo que se va feliz, con la cara en alto, muy contento con lo realizado en su administración.

“Me voy muy feliz. Con los recursos del estado se han trabajado en los 36 municipios y me voy feliz, y entregaré todas las obras que se hicieron con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)”, afirmó.

-¿Cómo entrega el Gobierno del Estado a Margarita González Sarabia? -se le preguntó.

“Bien. Yo se lo voy a entregar muy bien. Creo que se hicieron cosas muy importantes. Simplemente ahora que me vaya le voy a desear suerte y que le vaya bien con su nueva administración, y que trate de ayudar a los 36 municipios”, respondió.

Con antelación, Blanco Bravo afirmó que siempre tuvo presente que la silla tiene fecha de caducidad.

“Ya se los he dicho muchas veces desde que llegué: es una silla prestada, son seis años y te vas; nada más que hay muchos que se quieren adueñar y quieren seguir ‘hackeando’ el Estado.

“Yo siempre se los he dicho y desde que llegué al gabinete se los había manifestado: esta silla dura seis años, estamos de paso”, sostuvo.

Caso fiscal Uriel Carmona

El gobernador inició la semana con una gira de trabajo por el municipio de Miacatlán, donde entregó obras de renovación de la red de distribución de agua potable y la pavimentación de tres calles.

Ahí fue preguntado sobre el retraso del fiscal Uriel Carmona por comparecer ante el Congreso de Morelos para presentar su informe semestral, como lo marca la ley.

“A mí no me gusta meterme en eso, pregúntale a los diputados. Como tú lo mencionas, tiene que comparecer, está retrasado. Acuérdate que son campañas y todos andan haciendo campaña, pero pues ahora que veas a los diputados, pregúntale a ellos; a mí no me corresponde esa respuesta”, respondió.