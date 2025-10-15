Mecanismo de la IP cambiará de nombre

El grupo de trabajo del sector privado que se conformó para mantenerse como grupo de consulta del Gobierno Federal durante la negociación de los tratados comerciales, denominado Cuarto de Junto, cambiará de nombre para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En entrevista durante el Día de los Industriales, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Alejandro Malagón, afirmó que es “el nombre Cuarto de Junto ya no existe. Lo que queremos ver es que exista el valor del Cuarto de Junto que era antes”.

El nuevo mecanismo de participación de las empresas en las negociaciones de tratados de libre comercio será el brazo técnico del Gobierno Federal, aunque cambiará el nombre y la estructura, pero el sector privado mantendrá su participación, agregó.

“La Secretaría de Economía nos tomará en cuenta para hacer el brazo técnico de (las negociaciones) y en algún momento puntual podemos convertirnos también en una reflexión estratégica en la que ellos (el gobierno) nos pidan participar”, precisó.