Médico señalado por caso de “sueros” se entrega

El médico Jesús Maximiano Verduzco Soto, señalado por su probable responsabilidad en el caso de los llamados sueros vitaminados relacionados con la muerte de ocho personas en Sonora, se entregó voluntariamente en las instalaciones de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

De acuerdo con los primeros reportes, el médico habría acudido por voluntad propia ante las autoridades y presentaría un estado de salud delicado, por lo que sería trasladado en ambulancia al Centro de Reinserción Social (Cereso), donde quedaría a disposición de las autoridades judiciales para iniciar su proceso legal.

¿Por qué buscaban a Verduzco?

Verduzco Soto era buscado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), que mantenía vigente una recompensa de hasta 500 mil pesos por información útil, veraz y eficaz que permitiera localizarlo.

El caso está relacionado con una investigación por la muerte de ocho personas y afectaciones a la salud de al menos 11 pacientes que recibieron los llamados sueros vitaminados, en Hermosillo.