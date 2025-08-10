Medida es para presionar a Latinoamérica

Luego de que el mandatario estadounidense Donald Trump firmara una orden para que el Pentágono use fuerza militar contra los cárteles de la droga, expertos advierten que se trata de una estrategia de presión, aunque no sólo contra México, sino contra los países latinoamericanos, haciendo énfasis en Venezuela.

Los analistas también ven una conexión entre esta orden y el aumento de la recompensa contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, a quien, este jueves, el gobierno de Trump tachó de ser “uno de los narcotraficantes más grandes del mundo”.

Una fuente del Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que los cárteles “ya están en otros países, por eso creo que va a ser una buena excusa para presionar a otras naciones”.

Agregó que la acción “no creo que sea tan directa como parece y suena. Es más como una presión para que México haga algo. Todos saben dónde están los malos, sólo necesitan que Estados Unidos parezca el responsable”.

Mencionó que “(Omar) García Harfuch (secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México) y (la presidenta Claudia) Sheinbaum ya lo sabían. Probablemente pidieron ayuda”.

Añadió, “estoy bastante seguro de que esta será una buena oportunidad para conseguir a Maduro”.

Jaime Ortiz, especialista en seguridad binacional, dijo a este medio que “no es sorpresa para nadie que Trump quiera usar al ejército para combatir a los cárteles de la droga”.

“Es algo que venía cocinando desde su primera administración. Esta intención de militarizar el combate a las drogas en el terreno internacional más bien responde a una política de presión a otros países latinoamericanos, no exclusivamente contra México. No veo un riesgo inminente o próximo para México, pero llama la atención que salga la nota en relación con la nota de Nicolás Maduro”.

Comentó, sobre Maduro “me viene a la situación en Panamá, del general (Manuel Antonio) Noriega, acusado de narcotráfico, y hubo una intervención militar americana para detenerlo (...) a lo mejor hay una similitud con el caso Panamá que quieran repetirlo en Venezuela”.

Añadió que “México lo que tiene que hacer es apuntalar bien su inteligencia y trabajo conjunto, porque actualmente el mayor interés de Estados Unidos está en capturar a ‘El Mecho’, del CJNG (Cártel Jalisco Nueva Generación). Si México logra capturarlo y extraditarlo, la presión va a bajar de manera importante. Esos fantasmas de posibles intervenciones militares se van a disipar”.

El experto en seguridad binacional, Guillermo Alberto Hidalgo, dijo que lo “que está buscando Trump, lo que están tratando de hacer, es usar el tema de México para llegar hasta Venezuela”.