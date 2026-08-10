Megacalenda conmemora a los pueblos originarios

Música, danzas, atuendos tradicionales, demandas y protestas marcaron este domingo la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas en la Ciudad de México, donde miles de integrantes de pueblos y comunidades indígenas salieron a las calles para reivindicar su identidad y exigir el respeto de sus derechos.

La jornada tuvo dos expresiones distintas. Mientras la 17ª Megacalenda Indígena recorrió Paseo de la Reforma con expresiones culturales provenientes de distintas regiones del país, en Milpa Alta habitantes de pueblos originarios bloquearon el acceso a un foro convocado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) para discutir la propuesta de una nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

La primera movilización partió del Ángel de la Independencia y avanzó por Paseo de la Reforma con dirección al Zócalo.

La Megacalenda fue organizada por el Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas (MPCOI) y llegó a su edición número 17.

Aunque las calles se llenaron de música y color, sus organizadores dejaron claro que no se trataba únicamente de una celebración. La movilización fue planteada como una protesta para exigir vivienda digna con pertinencia cultural, mayor presupuesto para los pueblos y comunidades indígenas de la capital y el pago de adeudos a intérpretes y traductores de lenguas indígenas de la Fiscalía capitalina.

Danzas, bandas de viento, poesía y personajes tradicionales acompañaron el recorrido. Entre las expresiones culturales estuvieron los llamados Diablos, además de danzas y representaciones provenientes de distintas regiones indígenas del país.

La movilización mostró así una de las características de las comunidades indígenas que viven en la capital: la preservación de sus tradiciones convive con demandas relacionadas con vivienda, presupuesto, reconocimiento y derechos colectivos.

La conmemoración ocurre también en un momento en el que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha colocado la memoria de los pueblos originarios en el centro de su discurso histórico.

La otra cara

La otra cara de la jornada ocurrió en Villa Milpa Alta. De acuerdo con el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, este 9 de agosto estaba programado en el Foro Cultural Calmécac, ubicado en bulevar Nuevo León, Barrio Santa Martha, un foro correspondiente al proceso de consulta sobre la propuesta de iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

Habitantes de distintos pueblos indígenas se concentraron en la zona y cerraron el paso para impedir que se realizara el encuentro. Los inconformes cuestionaron el proceso y señalaron que la consulta no debe utilizarse para poner a discusión derechos que, sostienen, ya han sido reconocidos y conquistados.