Melissa deja 4 muertos y avanza en el Caribe

La tormenta tropical “Melissa” estaba casi estacionaria el viernes en el Caribe central; los meteorólogos advirtieron que podría ganar fuerza y pasar cerca de Jamaica convertida en un potente huracán, además de descargar una cantidad asombrosa de lluvia —hasta 89 centímetros (35 pulgadas)— en el suroeste de Haití, donde podría haber posibles inundaciones catastróficas y deslaves.

Se prevé que el errático meteoro descargue abundantes precipitaciones sobre Jamaica y las regiones del sur de Haití y la República Dominicana. En Haití se reportaron al menos tres fallecidos. Una persona murió y otra fue reportada desaparecida en Dominicana.

“Estas lluvias intensas simplemente se quedarán en un área durante varios días”, señaló Jamie Rhome, subdirector del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

La tormenta se ubicaba a unos 345 kilómetros (215 millas) al sureste de Kingston, y a aproximadamente 360 kilómetros (225 millas) al suroeste de Puerto Príncipe. Tenía vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora (65 millas por hora), y se movía en dirección norte a 4 km/h (2 mph), de acuerdo con el NHC.

Las autoridades activaron un aviso por huracán y un alerta de tormenta tropical para Jamaica y la península suroccidental de Haití.

Se pronosticaban hasta 64 centímetros (25 pulgadas) de lluvia para partes de Jamaica, el sur de Haití y el sur de la República Dominicana hasta el martes. Es posible que caigan hasta 89 centímetros (35 pulgadas) de lluvia en la península Tiburón de Haití, según el NHC. Eso se considera una cantidad alta inusual incluso para una tormenta de movimiento lento.

Luego se calcula que la tormenta golpee el este de Cuba el miércoles convertida en un huracán de categoría 3 o superior, arrojando hasta 30 centímetros (12 pulgadas) en algunas áreas.