﻿﻿
SÍGUENOS
NacionalMundo

Melissa se acerca a Bermudas

Octubre 31 del 2025
El fenómeno metereológico se mantiene en categoría 2. Cortesía
El fenómeno metereológico se mantiene en categoría 2. Cortesía

El huracán Melissa (categoría 2) avanza hacia Bermudas, donde se espera que provoque condiciones de huracán durante la noche, tras dejar un rastro de destrucción y víctimas mortales en Haití, Jamaica y Cuba, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

Melissa seguirá afectando a Haití, Cuba, las Bahamas y las islas Turcas y Caicos, con oleaje peligroso y fuertes corrientes marinas que se extenderán hacia Bermudas a lo largo del día.

El ciclón mantiene vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora (105 millas), con rachas más fuertes, y los meteorólogos no prevén cambios significativos en su intensidad durante el día, aunque podría comenzar a debilitarse el viernes.

﻿