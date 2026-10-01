Mencionan a Salinas Pliego como posible figura del PAN

El expresidente Vicente Fox Quesada mencionó al empresario Ricardo Salinas Pliego al ser cuestionado sobre posibles figuras para Acción Nacional, al tiempo que respaldó que el PAN explore alianzas con otras fuerzas políticas en elecciones locales, incluida la gubernatura de Nuevo León en 2027.

De visita en San Nicolás de los Garza para participar en la conmemoración del 87 aniversario del PAN, Fox sostuvo que las coaliciones deben resolverse conforme a las condiciones políticas de cada entidad, distrito o municipio.

Cuestionado específicamente sobre una eventual alianza con el PRI para disputar la gubernatura de Nuevo León, respondió que representa “una muy importante posibilidad” que deberá decidirse en el estado.

El exmandatario, sin embargo, rechazó trasladar ese esquema al ámbito nacional.

Fue en ese contexto que Fox fue cuestionado sobre las figuras que considera con mayor fortaleza para el PAN. Inicialmente señaló que corresponde al partido decidirlo, pero ante la insistencia sobre su opinión respondió: “Ricardo Salinas, ¿qué te parece?».

Fox no habló de una candidatura presidencial ni hizo referencia expresa a la elección de 2030.