Menor mata a balazos a dos maestras

Un adolescente de 15 años asesinó a tiros con un arma larga a dos maestras en una prepa de Lázaro Cárdenas, Michoacán, porque, al parecer, no lo dejaron entrar por llegar tarde y dijo “lo hostigaban”.

Los informes preliminares refieren que el menor de edad, hijastro de un elemento de la Marina-Armada de México, perpetró el doble homicidio con un rifle AR-15.

Testigos señalan que el adolescente ingresó y se fue directo contra las víctimas, a las que disparó con el fusil de asalto frente a los demás docentes y la comunidad estudiantil de la escuela privada “Anton Makarenko”.

Tras el crimen, personal de la Fiscalía de Michoacán (FGE) detuvo al menor, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público (MP).

En los videos publicados en Instagram, el adolescente aparece vestido de negro, portando presuntamente el arma que más tarde utilizó en el ataque, además de mostrarla de forma directa frente a la cámara. La vestimenta coincide con la que llevaba al momento de ser detenido, lo que ha sido considerado como un elemento relevante dentro de la investigación.

El contenido fue difundido horas antes de los hechos y muestra al menor en posesión del arma, lo que apunta a una posible preparación previa. En uno de los videos utiliza la canción “Tomorrowland” de El Padrinito Toys, Alex Favela y Víctor Mendívil, incluyendo fragmentos como “Bolsas de un kilo de bombón, cuernos cortos con tambor… Con mi galleta pa’ tronar pasando en el bulevar… Ando en el operativo al estilo GTA…”.

Además de la presencia del arma, los videos contienen elementos visuales y de edición que refuerzan una construcción previa del contenido, lo que ha llevado a que se analice si el menor buscaba documentar o anticipar lo que ocurriría después. Esta relación se mantiene como presunta y no ha sido confirmada de manera oficial por las autoridades, pero la fiscalía ya integró los videos a la carpeta de investigación.