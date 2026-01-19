Mensaje de papa León XIV es necesario: Iglesia

Ante la invitación al papa León XIV para acudir a México, la Iglesia católica sostuvo que el mensaje del sumo pontífice es muy necesario ante las circunstancias abrumadoras en varias regiones del país.

A través de su editorial Desde la Fe, expresó que “nuestro país requiere de un abrazo espiritual, un abrazo amoroso, que nos recuerde que somos hijos de Dios”.

“En México, nos preguntamos, ¿cuántos bautizados participan en la desaparición de personas?, ¿cuántos bautizados participan en los asesinatos y en la violencia?, ¿cuántos bautizados promueven el aborto como un derecho?”, dijo.

Además, recordó las palabras del papa, quien recientemente llamó a la construcción de la paz, a volver a escucharnos como ciudadanos del mundo, a detener las guerras, a detener las persecuciones, a tratar como personas a los migrantes, a defender la vida, a detener las persecuciones religiosas.

“Como pueblo de Dios, en una fe, ¿nos preocupamos del que sufre, del migrante, del pobre?, ¿o volteamos la cara hacia otro lado para evitar problemas?, ¿participamos y promovemos actos de corrupción?, ¿odiamos a nuestros hermanos que no comparten las mismas convicciones políticas o las mismas creencias?”, manifestó.

Por ello, destacó que no hace falta esperar a que su santidad visite el país para iniciar una conversión real de corazón, “porque claro que lo necesitamos en nuestra tierra, su abrazo, su mensaje, que nos llene de esperanza y amor”.

“Pero estamos en muy buen tiempo de demostrar si estamos preparados para escuchar y atender con actos el mensaje del santo padre, que nos habla a todos”, agregó.