Ayer martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el mensaje de la Cuarta Transformación ya ha “interiorizado” en el pueblo, esto a pesar de que el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó eliminar la llamada “posdata” que apareció desde el 26 de septiembre en las conferencias mañaneras.

En la acostumbrada conferencia de prensa, el mandatario federal dio a conocer que el pasado lunes fue notificado y que ya atendió la determinación del órgano electoral.

En ese marco, hizo alusión al tema:

“Ya se quitó lo del texto de la ‘posdata’. ¿Hoy no apareció? ¡Ah bueno! Es que ya no va a haber la ‘posdata’, porque nos la prohibieron. Ayer notificaron”.

López Obrador refirió que se ha eliminado ese mensaje, pero consideró que “como ya se mantuvo un tiempo, creo que ya el mensaje ya se internalizó, va en el sentido de que si se tiene un pensamiento reaccionario, conservador, clasista, racista, si se está a favor de la corrupción, del amiguismo, el nepotismo, si no se le tiene amor al pueblo, lo mejor, lo más recomendable es que no se vea este programa, que no se participe en este diálogo, porque les produce mucho enojo, aunque también son libres.

“Pero no está mal la advertencia, a lo mejor van a cambiar, no hay que descartar eso, es de sabios cambiar de opinión, y sobre todo nos importa mucho que los jóvenes nos vean” —sostuvo.