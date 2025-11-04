Mensajes de división no ayuda: López Rabadán

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López (PAN), manifestó que los mensajes de la presidenta Claudia Sheinbaum en contra de la oposición por reclamar justicia por el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, solo genera división y ayuda a los criminales.

La legisladora panista respondió a la acusación que hizo este lunes la titular del Ejecutivo en contra de la oposición, por pedir que se resuelva el homicidio del político michoacano. “En ningún momento escuché una condolencia a la familia, pero eso sí, como buitres”, dijo Sheinbaum en Palacio Nacional.

Violencia ha sobrepasado límites

En conferencia de prensa, López Rabadán sostuvo que las autoridades responsables deben reconocer que los niveles de violencia han sobrepasado los límites de lo tolerable.

La presidenta de la Mesa Directiva afirmó que los mensajes de división solo ayudan a los criminales e hizo un llamado a la unidad y a la responsabilidad de todas las autoridades encargadas del combate a la delincuencia.

Dijo que se debe actuar con decisión, inteligencia y organización para desarticular las células criminales, cortar de tajo el flujo de recursos al crimen organizado mediante inteligencia financiera.

Monreal apoya a CSP

Por su parte, Ricardo Monreal, coordinador de Morena, apoyó la posición de la presidenta Claudia Sheinbaum y que su bancada respalda el uso de la fuerza para combatir los delitos.

“La mayoría legislativa de la Cámara de Diputados respaldamos su actitud y respaldamos su condición, y su pronunciamiento de no a la impunidad y de utilizar la fuerza del Estado para frenar este tipo de ilícitos, de este tipo de conductas antijurídicas que son condenables y que son lamentables”, sostuvo.

También hizo un llamado a los ciudadanos que se han manifestado en contra del Gobierno Federal y que han pedido que Sheinbaum Pardo se someta a una consulta de revocación de mandato.

“Yo les diría a todos ellos que es un derecho de los mexicanos, y que no hay necesidad de generar esta furia. Yo estoy seguro de que la presidenta Claudia Sheinbaum, su deseo, y el deseo de todos los que formamos parte del movimiento, estarán dispuestos a someterse a la revocación de mandato”, afirmó.

Si no pueden, renuncien: PRI

Tras condenar el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, el PRI denunció que desde hace siete años México se ha convertido en un cementerio nacional.

“De la tristemente célebre frase ‘abrazos no balazos’, pasamos a la frustrante ‘no regresará la guerra contra el narco que tanto dañó al país’”, señaló el partido en un pronunciamiento.

El Comité Ejecutivo Nacional del PRI exigió a las autoridades federales que renuncien si no pueden combatir al crimen organizado.