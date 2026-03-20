Mensajes no son pruebas de violencia política por género

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que los mensajes de WhatsApp, al ser comunicaciones privadas, gozan de protección constitucional y no pueden ser presentados como pruebas de violencia política en razón de género.

El asunto se origina porque una diputada local de Morena, en Sinaloa, denunció presunta violencia política de género con base en conversaciones de WhatsApp, al considerar que cuestionaron su legitimidad para acceder al cargo. Según la diputada, se minimizó su labor y se descalificaron sus capacidades profesionales, debido a que se le atribuyó el acceso a su cargo por “el único hecho de ser mujer lesbiana”.

Después de que el Tribunal Electoral determinó la inexistencia de violencia política, la legisladora guinda acudió ante la Sala Guadalajara para controvertir esta resolución.