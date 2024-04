Mentira colectiva que se pretenda expropiar pensiones

Desde palacio nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de “absurda y de mentira colectiva” la idea que han hecho correr los conservadores sobre la reforma a las pensiones de las y los trabajadores.

En la polémica en torno a la reforma legal para crear un fondo compensatorio para financiar mejores pensiones de los trabajadores “hay una mentira colectiva”, es lo más absurdo y “la verdad lo más mentiroso”, insistió López Obrador… “si el fondo fuese para construir una obra, a lo mejor podrían decir, no estarán de acuerdo, pero el fondo para los trabajadores es para que reciban más cuando se jubilen”.

En su conferencia de este miércoles, el ejecutivo federal abordó nuevamente la reforma que se prepara en la Cámara de Diputados. Insistió en que el objetivo de la reforma es lograr que los 40 mil millones de pesos que tienen las administradoras de las Afores de cuentas no reclamadas se devuelvan al IMSS.

Posteriormente el presidente AMLO enfatizó en que, por ley, dichos recursos deben ser entregados al Instituto Mexicano del Seguro Social pero no son devueltos. “Como son muy acaudalados, tienen mucho poder económico los que manejan las Afores, tienen buenas relaciones, se apoyan en los medios para echar a andar esta campaña de mentiras porque van a tener que entregar lo que ellos administran sin que tenga un propósito que beneficie a los trabajadores”.

De lo que se trata es que, con este fondo compensatorio, que, conformada de diversas fuentes, entre ellas estos 40 mil millones de pesos.

En este caso es el dinero de las cuentas no reclamadas, no de los trabajadores, “el dinero que manejan ilegalmente las Afores. Es lo que están haciendo. Nosotros no somos rateros, tenemos defectos como todos los seres humanos, pero no somos corruptos. ¿Cómo vamos a despojar a los trabajadores si estamos aquí por el apoyo de los trabajadores, por los más necesitados, a los pobres?”, concluyó.