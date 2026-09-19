Mercado ilegal de medicinas alcanzaría 38 mil 500 mdp

La Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm) estima que el mercado ilegal de medicinas e insumos, con productos caducados, robados y falsificados, alcance los 38 mil 500 millones de pesos (mdp) al cierre de 2026.

Juvenal Becerra Orozco, presidente de la Unefarm, señaló que una de las vías de incursión de medicamentos falsificados es la frontera sur, con productos irregulares que incluso llegan de China e India.

Pero el mercado irregular se abastece también con el robo de medicamentos, por lo cual resaltó los resultados de distintos operativos implementados por las autoridades federales, en donde se desmanteló una red de robo de transporte de carga, ya que la vía México-Veracruz era una de las rutas donde más robo de mercancías se registraron.

También alertó sobre el uso de la Inteligencia Artificial (IA) para fortalecer redes de comercialización de medicamentos irregulares, con publicaciones donde suplantan la identidad de especialistas o contenido donde se simulan sitios de dispensa de productos.