Mes del Testamento, un acto de responsabilidad jurídica

El inicio de septiembre marca el arranque de la campaña nacional “Septiembre, Mes del Testamento”, una iniciativa con más de dos décadas de trayectoria que busca consolidar la cultura de la previsión legal en el país.

Impulsado de manera conjunta por el Gobierno de México y el Notariado Mexicano, este programa ofrece descuentos significativos en honorarios notariales y horarios de atención extendidos, para brindar a las personas la oportunidad de formalizar jurídicamente la distribución de su patrimonio, en condiciones sumamente accesibles, transformando este trámite en un acto esencial de responsabilidad legal y tranquilidad familiar.

En términos generales, el Testamento es un documento que proporciona certeza y seguridad jurídica a los herederos, evitando conflictos legales que pueden surgir en la ausencia de una voluntad clara y documentada; sin un testamento, los bienes de la persona fallecida se distribuyen según las normas de la sucesión intestada, lo que normalmente deriva en disputas prolongadas y costosas para los familiares.

Otorgar un testamento en septiembre no solo es económicamente ventajoso, sino que también representa un acto de responsabilidad hacia los seres queridos.

A través de este documento, el testador puede designar a sus herederos, especificar legados y establecer condiciones para la administración de sus bienes, asegurando que sus deseos se cumplan conforme a su voluntad.

En México, la cultura del testamento aún es incipiente. Según el Registro Nacional de Testamentos, menos del 10 % de la población cuenta con un testamento formalizado, y aunque la Ciudad de México presenta cifras superiores al promedio nacional, todavía existe un amplio margen de mejora; la falta de cultura testamentaria se traduce en incertidumbre y vulnerabilidad para las familias, que enfrentan la posibilidad de quedar desprotegidas ante la ausencia del principal proveedor.

Para revertir dicho rezago, debe fomentarse una educación sucesoria desde una perspectiva jurídica como social. Las campañas de sensibilización deben orientarse para desmitificar este trámite, erradicando la creencia de que el testamento es un privilegio exclusivo de personas mayores o poseedoras de grandes patrimonios.

En realidad, este instrumento es una herramienta democrática, accesible y preventiva para quienes desean preservar su legado y proteger la estabilidad de los suyos.

Promover la previsión, no solo otorga certeza legal sobre los bienes materiales, sino que salvaguarda decisiones humanas críticas, como la designación de tutores para hijos menores de edad.

La decisión de formalizar el patrimonio se revela como el antídoto definitivo contra las rupturas familiares y las batallas en los tribunales. Lejos de mitos populares, el testamento es una herramienta de paz social que disuelve de raíz los litigios prolongados y costosos.

Fomentar esta práctica es elevar la previsión a su máxima expresión: un acto de profunda madurez legal y el legado de armonía más valioso que una persona puede heredar a su descendencia. Es tiempo de mujeres.