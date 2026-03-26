Meta y Google culpables de dependencia social en joven

Meta y YouTube, propiedad de Google, fueron declarados responsables de generar adicción a las redes sociales y de causar un grave daño psicológico a una joven de 20 años, a quien ahora deberán pagar 3 millones de dólares por daños morales y materiales.

El histórico fallo, emitido por un jurado de Los Ángeles, puede cambiar radicalmente el panorama de las redes sociales y abrir la puerta a cientos o incluso miles de demandas similares.

La demanda la presentó Kaley G.M., quien declaró haber usado redes sociales de forma intensiva desde los 6 años. Ella y su madre acusaron a Meta y a Google de diseñar sus plataformas para fomentar el consumo compulsivo entre jóvenes, en detrimento de su salud mental. Señalaron elementos como el “desplazamiento infinito” y las recomendaciones algorítmicas como factores que le provocaron ansiedad y depresión.

Los jueces dictaron que son culpables de negligencia por operar productos que dañaron y por no advertir sobre riesgos.