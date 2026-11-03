Mexicana asume la dirección de comunicación del Vaticano

La ejecutiva de medios mexicana, María Montserrat Alvarado, acaba de asumir como directora del poderoso departamento de comunicación del Vaticano, y es la primera mujer laica en ocupar un cargo de este rango en la Curia romana.

Nacida en Ciudad de México y criada en Estados Unidos, Alvarado, de 39 años, era hasta ahora presidenta y directora de operaciones de EWTN News, la división informativa de la mayor cadena católica de televisión de Estados Unidos.

Fue nombrada en junio para dirigir el Dicasterio para la Comunicación, responsable de supervisar los servicios de prensa, radio y televisión del Vaticano, así como su oficina de prensa, una decisión que sorprendió incluso a la propia interesada. Su nombramiento fue efectivo desde este domingo 1 de noviembre.