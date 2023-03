Mexicana, entre las Mujeres del Año 2023

La activista mexicana Verónica Cruz Sánchez, quien desde el 2000 ha luchado contra la descriminalización del aborto acompañado y defendido a mujeres para garantizar que tengan acceso a un aborto seguro, es una de las 12 Mujeres del Año que eligió la revista Time para este 2023.

La lista la encabeza la actriz Cate Blanchet, elegida por su humanidad. La revista explica que las 12 líderes seleccionadas “trabajan por un mundo más igualitario”.

“Crear un mejor futuro para las mujeres significa construir puentes a través de generaciones, comunidades y fronteras. Estas líderes extraordinarias están trabajando hacia un mundo más igualitario”, señala Time.

En el caso de Cruz la revista la muestra como una mujer que está ayudando a las estadounidenses “a desafiar las prohibiciones al aborto”.

Activista distribuía pastillas abortivas

En su perfil, elaborado por la periodista Ciara Nugent, la revista indica que si bien Cruz comenzó trabajando con su red “Las Libres” en Guanajuato, distribuyendo la pastilla abortiva misoprostol, en los últimos 18 años ha expandido el activismo de “Las Libres” a Estados Unidos, luego de que en Texas se aprobara una prohibición casi total al aborto en mayo de 2021.

Cruz dice que comenzó a recibir una lluvia de mensajes de estadounidenses pidiendo ayuda.

“En Estados Unidos, las mujeres están aterradas”, dijo la mexicana a la revista. “Conocen muy poco sobre las pastillas”. Hasta ahora, ella y su equipo, conformado actualmente por unas 300 voluntarias, han ayudado a unas 10 mil mujeres.

El artículo señala que si bien a muchas personas les preocupa desafiar las leyes en Texas, donde también se criminaliza a quien ayude o facilite un aborto, Cruz afirma no tener miedo, y subraya que la visibilidad que le han dado los medios quizá le haya ayudado a evitar problemas legales.

“Cuando la gente me dice que estoy loca por arriesgarme a que me detengan, me enfada. Lo que hago es lo único razonable que se puede hacer”, comentó.

La lista de 12 mujeres incluye a otra latinoamericana, la ministra de Igualdad Racial Anielle Franco, cuya hermana fue asesinada antes de que ella decidiera entrar a la política. “Este reconocimiento no es sólo mío, es de todas las mujeres negras de Brasil”, dijo.