Mexicanas aportan 1.1 bdd a la economía de EUA

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recordó que las mujeres mexicanas que viven en Estados Unidos son honestas y trabajadoras, ya que, de acuerdo con el Latino Donor Collaborative Think Tank (LDC), contribuyen con 1.1 billones de dólares a la economía estadounidense.

Buena relación

“Nuestra posición entre otras cosas, porque allá hay 38 millones de mexicanos, es tener una buena relación y siempre la vamos a buscar”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La directora de LDC, Ana Valdez, señaló que en Estados Unidos viven 22.2 millones de latinas de las que 14.1 millones son mexicanas adultas. En tanto que casi ocho millones de mujeres mexicanas trabajan en EE. UU.

Cuestionan convenio de Chihuahua con Texas

Así también, la presidenta aseguró que deberá analizarse el acuerdo firmado entre el gobierno de Chihuahua y el estado de Texas en materia de migración y seguridad, para determinar si viola la soberanía nacional, luego de la polémica generada por las presuntas operaciones de la CIA en territorio chihuahuense.

Sheinbaum señaló que no conoce a detalle el convenio firmado por la administración de la gobernadora Maru Campos, pero advirtió que debe revisarse el alcance de las facultades otorgadas, especialmente porque contempla temas relacionados con inteligencia, seguridad fronteriza y coordinación con agencias estadounidenses.

En otro tema, aseguró que la propuesta de cobrar visas a ciudadanos de Estados Unidos y Canadá puede plantearse como una idea, aunque dejó claro que su gobierno busca mantener una relación de hermandad con ambos pueblos y evitar conflictos innecesarios.

La mandataria federal fue cuestionada sobre las privatizaciones de playas, la gentrificación y los presuntos despojos ligados a extranjeros en distintas zonas del país, y que si ante estos hechos es necesario cobrar visas a los extranjeros.

En respuesta, Sheinbaum reconoció que “continúa habiendo abusos” en algunos lugares, pero sostuvo que ahora existe una política distinta a la de gobiernos anteriores.

Por otra parte, Sheinbaum aseguró que la firma del Acuerdo Global Modernizado y el Acuerdo Comercial Interino entre México y la Unión Europea no contradice la revisión del T-MEC con Estados Unidos, sino que fortalece la posición económica y geopolítica del país mediante una estrategia de diversificación comercial y cooperación internacional.

En el marco de la octava Cumbre México-Unión Europea celebrada en Palacio Nacional, Sheinbaum recibió a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, con quienes firmó los acuerdos que buscan eliminar aranceles a prácticamente todas las exportaciones alimentarias mexicanas hacia Europa, además de ampliar la cooperación en seguridad, migración, energías limpias y comercio digital.

Desaprueba acusación de EUA contra Raúl Castro

Así también, este viernes Claudia Sheinbaum manifestó su desaprobación a la acusación del gobierno de Estados Unidos contra Raúl Castro, por presuntamente asesinar a tres ciudadanos estadounidenses y un cubano, y destruir dos aeronaves.

“Es una visión de que pueden influir en otros países, nosotros no estamos de acuerdo con esa visión. El caso de Cuba, ocurrió hace 15 años de lo que están acusando a Raúl Castro, 20, no sé hace, 30 años, imagínense qué sentido tiene que en este momento acusen a una persona, por algo que ocurrió hace 30 años”, expresó.

Y al ser cuestionada sobre la detención de integrantes de la flotilla Global Sumud, la mandataria, aseguró que la postura de su gobierno es la defensa de los derechos humanos, particularmente frente a las agresiones contra el pueblo palestino.